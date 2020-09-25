施志昌建議大甲幼獅工業區、大甲國中、大甲圖書館、松柏漁港、大安國中與大安濱海樂園此6個點新設站點。（陳淑娥攝）

台中市府推出「iBike倍增計畫」，主要新增站點以捷運沿線為主，然而甲安埔一直以來站點稀少，市議員施志昌24日邀集相關單位至大甲國中會勘，希望能先於大甲、大安區內工業區、學區與觀光區新設共6個站點。交通局表示，預計10月全市新設站點會一起開標，議員建議新設站點也會納入。

施志昌指出，目前大甲共有12站，大安、外埔則共兩站，整個甲安埔共16站，市府將甲安埔定位為鐵騎慢活聖城，但是對於ibike的投入卻相當缺乏，尤其ibike需要更綿密站點才能提升騎乘意願，批評自盧秀燕市長上任後，一年多時間，甲安埔沒有任何新設ibike站點。

施志昌表示，為了提升民眾騎乘ibike的便利性與推廣觀光，他建議如大甲幼獅工業區、大甲國中、大甲圖書館、松柏漁港、大安國中與大安濱海樂園此六個點新設站點。

交通局表示，預計10月全台中市新設站點會一起開標，議員建議之新設之6個站點亦會納入，如大甲國中目前於校門右邊將新設15柱停車柱，很快學生就能騎乘ibike上下學。

施志昌表示，雖然大甲火車站前站已設有ibike，但位於後站的居民或是致用高中的學生等等，若要騎乘ibike還要繞行狹窄的地下道相當危險。大甲火車站跨站天橋也剛啟用，希望也能於後站及附近區域新設Ubike站點，讓後站居民也能騎乘上能夠更為便利。

(中時 )