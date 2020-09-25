萊豬議題持續發燒，彰化縣議會25日臨時會，議員們紛紛痛批歐盟、大陸等上百國家都不能進口含瘦肉精美豬，擔心明年進口後，衝擊彰化小吃等經濟，要求食安規範零檢出的自治條例要硬起來，並高舉標語，疾呼捍衛健康沒有錯！

議員劉淑芳指出這段時間彰化縣很出名，很多人羨慕彰化做萬人健檢，「葉局長您辛苦了！受到很多委屈，我們給您加油」議員們紛紛鼓掌，一起衝到台前送花給彰化縣衛生局長葉彥伯，場面溫馨，並高舉拒絕美豬標語。

劉淑芳說，捍衛健康沒有錯，啟動政風調查，卻可以讓公務人員心聲畏懼，對美豬進口，希望不要退縮「超前部署」腳步。彰化縣2014年公布食安自治條例，2017年又針對含萊克多巴胺等瘦肉精做修正，歐盟和大陸等百多國家都是進口不含瘦肉精美豬，議會一定監督，「做對的事情」。

議員劉惠娟指出，根據調查，2020年計畫中秋到彰化旅宿前進到第10名，網路熱搜第7名，就是衝著彰化肉圓、爌肉飯、鹿港肉包等豬肉美味小吃來，一旦美豬進口，難道不造成陰影？安養院、坐月子中心是否有把關，產婦會不會在不知情情況下，吃進含萊克巴多胺的麻油腰子？

議員張錦昆疾呼零檢出自治條例硬起來，曹嘉豪擔心肉鬆、香腸等加工、散裝的肉品是否有保障？

議員莊漢陞則表示，已經豬羊變色了，但只是開放進口，沒要求買，是國際貿易問題，趁此機會，更可來打響「彰化健康豬」，讓全國人更知道彰化出產是零檢豬的豬肉。

農業處長邱奕志表示，全彰化超過50％加入「彰化健康豬」無瘦肉精、無藥物殘留的品牌，其他還有未認證，一定會嚴格要求抽查不能使用瘦肉精。

彰化縣衛生局葉彥伯表示，中央已公布餐廳、飲食供應、夜市、小吃店，還有肉品加工等，都要標示產地，怎麼讓消費者買得安心、吃得放心，已經在規劃當中，包括夜市、小吃都會列入稽查的重點。

(中時 )