桃園市觀音區台66線快速公路慢車道25日晚間6時許疑似有氣爆事件，民眾聽見「砰！」聲響便緊急通知觀音消防分隊，所幸當時往返車輛較少，僅有部分路段隆起，並無人員傷亡，經氣體探測後數據顯示為零。

台66線快速公路九段530巷附近驚見氣爆聲響，現場有兩個冷孔蓋炸飛，孔蓋附近約2坪路面隆起，消防於現場實施警戒及五用氣體探測，數據顯示為0，並無沼氣外洩的情形，警方到場後也迅速通知台電、中壢工務段等單位前來現場，詳細原因仍待調查。

(中時 )