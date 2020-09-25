觀音台66線驚見氣爆 冷孔蓋炸飛路面隆起 19:162020/09/25 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀音台66線慢車道驚見氣爆聲響，消防於現場實施警戒及五用氣體探測，數據顯示為0。（翻攝照片／姜霏提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區台66線快速公路慢車道25日晚間6時許疑似有氣爆事件，民眾聽見「砰！」聲響便緊急通知觀音消防分隊，所幸當時往返車輛較少，僅有部分路段隆起，並無人員傷亡，經氣體探測後數據顯示為零。 台66線快速公路九段530巷附近驚見氣爆聲響，現場有兩個冷孔蓋炸飛，孔蓋附近約2坪路面隆起，消防於現場實施警戒及五用氣體探測，數據顯示為0，並無沼氣外洩的情形，警方到場後也迅速通知台電、中壢工務段等單位前來現場，詳細原因仍待調查。 (中時 ) #台66線 #氣爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－台美BTA還沒開始 04:102020/09/25 專題周報 玩手遊交網婆切了正宮 渣男3個月後下場讓網友笑翻 00:362020/09/25 生活 陸官媒駁海峽中線 指美單方畫定 04:102020/09/25 焦點新聞 疫情升溫變數增 內資撐盤生技旺 04:102020/09/25 證券．權證 官股大護盤 單日買超創新高 04:102020/09/25 財經要聞 逆勢收紅 超眾力旺權證熱 04:102020/09/25 證券．權證 源力時代落成 掀中和積穗起家風潮 04:102020/09/25 產業特刊 新家驚見「屎尿衝破天花板」恐怖景象 1800萬網看傻眼 09:592020/09/25 國際 胡歌接班人連傳毆2女友 近照「衣服快爆」網：為下任女友擔心 10:492020/09/25 娛樂 美股指數黑翻紅 台股早盤反彈一度逾百點 09:212020/09/25 財經 社會熱門新聞 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 10元肉燥飯「濃湯飲料爽喝」爆紅 闆娘曝不受訪原因網好想哭 - 社會 社會10點檔》竹科電纜工行竊驚醒睡美人 勒殺浸沸水2度姦屍 - 社會 獨居男猝逝 打零工存百萬保險 親哥一看受益人「好慚愧」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。