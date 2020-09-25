台灣Coser夏侯橘助、布雷德及Peter分別詮釋《風之谷》中的納烏西卡、《國姓爺來襲》中的揆一及士官鎧甲系，三人帶來精彩的動漫Cosplay走秀。(郭吉銓攝)

文化部長李永得(右)及詮釋《風之谷》納烏西卡一角的台灣Coser夏侯橘助(左)。(郭吉銓攝)

對熱愛PlayStation(PS)遊戲的台灣玩家來說，對頂著一頭藍色秀髮、熱愛打電玩，自稱是遊戲忠實粉絲的虛擬角色「小藍」，勢必不陌生。這位角色其實是由台灣知名繪師VOFAN描繪，踏入繪師一職超過20年的他，作畫特別著重光影表現，畫風優美自然，不只在網路擁高人氣，也因一部作品，讓他成為日本動漫圈青睞的合作對象。

VOFAN(本名：戴源亨)表示，自己從小喜愛畫畫，上課時間偷偷塗鴉《哆啦A夢》、《哥吉拉》裡的恐龍及機器貓，是童年時光裡難忘的片段。但將畫畫當成工作，對家人來說難以想像，「他們覺得畫畫可能會餓死，所以大學我念了建築系，選一個他們能懂，我也能繼續畫圖的科系。」

VOFAN的大學年代，碰上網路快速崛起，他開始將自己的繪畫作品分享到網路上，反而意外為自己指引出夢想道路。大二就開始接案，為人畫書籍插畫、電玩角色形象圖等，將繪畫當工作不再只是夢想。穩定接案，也讓家人漸漸改觀，對他決定就讀台北藝術大學科技藝術研究所(現新媒體藝術學系)，不再反對。

VOFAN笑說，堅持自己喜愛的事情是值得的，畫畫需要天分，但更需要堅持，慶幸自己仍能一直喜愛畫畫到現在。VOFAN曾為日本小說家西尾維新繪製輕小說《化物語》插圖，隨作品動畫化，他也多了許多日本粉絲，日本遊戲業者、出版業者更因此注意到他的作品，開啟他的海外市場。虛擬角色「小藍」，也是他與日本遊戲業者合作的作品。

小藍雖是虛擬角色，但卻如真實偶像般，成為電玩玩家間的矚目焦點之一。國立台灣美術館推出的「滲透次元壁—台日漫畫美學當代藝術特展」中，VOFAN展出〈小藍的假日時光〉系列多幅畫作，描繪小藍搭乘捷運、在室內悠閒度過休假的樣貌，藉由地上灑落書籍、零食、飲料的微小細節，更貼近一般人的日常。

文化部長李永得今(25日)出席「滲透次元壁—台日漫畫美學當代藝術特展」開幕記者會後，也提及漫畫界十分關心的台灣漫畫博物館進度。他表示，台中市府日前提出多個場館地點，經評估後，目前優先選址為台中的帝國製糖廠，但礙於台中市府還有BOT提前解約等問題要處理，因而還沒能正式決定地點，文化部預計明年6月將依據規定重新修正計畫提報國發會。

(中時 )