根據消息人士透露，美國民主黨眾議員已開始草擬一項規模約2.4兆美元的縮水版財政紓困案，主要為航空業、餐廳與小型企業提供援助。不過共和黨對於該提案則大潑冷水，聲稱此案欲在美國選舉日通過的機率渺茫。

原本民主黨提議新一輪紓困援助案的規模為3.4兆美元，但由於白宮與共和黨認為該金額過大，導致談判陷入僵局，因此眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）決定讓步，將規模縮水到2.2兆美元。不過白宮方面迄今仍不願鬆口，堅持新一輪紓困案規模應為1.5兆美元。

財長穆努欽（Steven Mnuchin）周四（24日）出席參議院銀行委員會聽證前，曾提到最近幾天已與裴洛西有過多次談話，並表示願意就新版紓困案持續進行討論。

眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）表示，希望讓新一輪的紓困案能盡早通過與實行，「這是我們致力的目標」。他強調民主黨正積極尋求眾參兩院都能接受的方案，當如果該案依然無法與白宮達成協議，民主黨將尋求下周會在眾議院針對縮水版紓困案進行表決。

不過共和黨參議員對於新版提案則抱持質疑態度，參議院撥款委員會主席薛比（Richard Shelby）甚至指出，想透過該提案打破兩黨僵局的希望極小。

兩黨雖然過去數月都重申希望能對第二輪紓困案達成共識，但雙方對於失業救濟金的金額，以及對地方補助的立場卻依然南轅北轍。

民主黨強調在疫情尚未減緩前，為協助美國家庭與企業度過難關，大規模紓困案仍有其必要。不過共和黨認為在美國經濟繼年初陷入衰退，如今已逐漸步上復甦正軌，新一輪的紓困規模應該可以縮減到1至1.5兆美元。

(工商 )