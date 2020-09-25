台電瓩設計獎開跑 向學界廣邀作品 19:192020/09/25 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電25日舉辦「瓩設計獎kW Design Award-第21屆創意競賽」起跑記者會，為了讓更多設計好手能參與，今年競賽開放社會組投稿，並增加「創意品設計」徵稿類別，總獎金超過80萬元。 台電表示，全國校園電力宣導及競賽活動已辦理21年，自107年首度發表「瓩設計獎」，逐步轉型走向品牌經營，今年更進一步以設計創意為號召，將活動更名為「瓩設計獎 kW Design Award -第21屆創意競賽」。 (工商 ) #瓩設計獎 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 循環經濟夯 孔廟商圈回收舊衣設計成文創商品 14:502020/09/25 寶島 Bd冰點AI變頻空調 獲台灣金選獎 04:102020/09/25 產業特刊 宏佳騰Ai-3 女力設計更貼心 04:102020/09/25 財經要聞 嘉義山區小校 太平國小獲教學卓越獎金質獎 18:472020/09/25 生活 北富銀積擴大綠色授信 綠電授信餘額年成長近8成 17:522020/09/25 財經 提升台灣關鍵競爭力 2020玉山學術獎 兩台大教授獲獎 04:102020/09/25 金融．稅務 「高雄創世代」開啟南台灣新創投資媒合里程碑 11:162020/09/25 生活 ADA新銳建築獎 鼓勵年輕創作者 04:102020/09/25 產業特刊 《金融》集保獲AREA社會公益發展獎肯定 13:582020/09/25 財經 循環經濟典範 亞泥連3年獲AREA獎 04:102020/09/25 財經焦點 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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