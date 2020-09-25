台電25日舉辦「瓩設計獎kW Design Award-第21屆創意競賽」起跑記者會，為了讓更多設計好手能參與，今年競賽開放社會組投稿，並增加「創意品設計」徵稿類別，總獎金超過80萬元。

台電表示，全國校園電力宣導及競賽活動已辦理21年，自107年首度發表「瓩設計獎」，逐步轉型走向品牌經營，今年更進一步以設計創意為號召，將活動更名為「瓩設計獎 kW Design Award -第21屆創意競賽」。

(工商 )