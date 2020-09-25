國民黨黄復興新北市黃國定黨部25日舉辦榮民、榮眷秋節餐會，國民黨主席江啟臣出席活動致詞，大力稱讚新北市長侯友宜在新北市施政「新北是值得驕傲的地方」也呼籲所有榮民榮眷給新北市府團隊打氣，他更對黨員喊話強調國民黨不怕苦、不怕冷，只要有機會決不放棄，他接著話鋒一轉痛批蔡政府不顧民意開放美豬，「今年中秋烤肉要好好把握，明年烤肉你就要擔心了，可能烤到有瘦肉精的」。

江啟臣表示，蔡政府執政大環境很悶，但藍營執政的14個縣市，新北市是值得驕傲的地方，他自己也是新北女婿，在新店住了十幾年，對新北非常熟悉也有感情。

江啟臣指出，蔡英文透過一紙公文與記者會就開放美豬，決定民眾的未來與健康，真的不把人民當一回事，國民黨身為最大在野黨，有責任捍衛人民權利。

江啟臣說，國民黨經2016、2020敗選，過去不是沒有輸過，但國民黨固有傳統就是有韌性、勇於接受挑戰、勇於創新，他接任黨主席這幾個月，遭遇很多挑戰，但看到國民黨黨員與支持者，尤其榮民、榮眷，在黨低谷低潮不離不棄，他非常感動，最近都還在跟著祕書長一起調頭寸，要用服務代替過去領導，讓黨部黨員感受溫暖。

江啟臣強調，國民黨不怕苦、不怕冷，再怎麼苦只要有一絲機會都不會放棄，黨剛開完全代會，國民黨必須保護台灣、必須捍衛民主、必須拚我們未來，這是未來最重要主軸，國民黨永遠跟黨員站在一起，也希望大家永遠支持國民黨。

外界都期待江啟臣今天會跟侯友宜同台，確定會出席的侯友宜截至晚間7時20分還沒現身。

(中時 )