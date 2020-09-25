人安基金會彰化平安站25日辦理寒士慶中秋，為310位寒士發送就業包，準備了「人人平安手錶」與募集全台義工縫製的「月圓人安御守」。（彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

人安基金會彰化平安站25日舉辦「寒士慶中秋」，特地準備「人人平安手錶」，還招募全台義工手工縫製的，一針一線蘊含愛心的「月圓人安御守」，祝福寒士朋友們「時來運轉」，就業成功，重回社會，310位寒士參加，場面溫馨。

人安基金會每年皆會舉辦「寒士慶中秋」活動，今年特別邀請貴賓們將御守過香爐後發送給寒士朋友，祈求寒士朋友們平安順利，彰化縣議員溫芝樺、代表黃稜茹、民權里長陳孟圭、西北獅子副會長謝世明、惠心慈善會理事長劉漢仁等貴賓也一同到場發送寒士就業包，一起為寒士祈福。

議員溫芝樺、代表黃稜茹、里長陳孟圭里長表示，人安基金會十幾年來與彰縣政府、西北獅子會及惠心慈善會等團體關懷弱勢的朋友們，是彰化鄉親們的福氣，也同時希望有能力的朋友能夠一起來共襄盛舉，共同支持人安基金會。

71歲的老蕭原本是職業軍人，退休後與家人同住北部，在一次車禍中妻子及孩子和孫子皆不幸罹難，老蕭頓時失去人生的依靠，原本經濟就不充裕的老蕭在這之後離開北部，輾轉流浪到了彰化並在員林火車站棲身，經由彰化縣政府社會處轉介安置到人安基金會，現在，老蕭積極找尋工作，期待人生能煥然一新。

人安基金會彰化平安站表示，平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，中秋過後，希望更多加入一起幫助窮苦人重新站起來。

(中時 )