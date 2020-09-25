竹南君毅中學25日上午舉行拜師禮。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學25日上午舉行拜師禮，由觀光科同學表演日本傳統舞蹈。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

為讓學生明白傳承技藝及尊師重道的重要性，竹南君毅中學從9年前起，每年舉辦尊師重道的「拜師大典」，已成為全國知名的校園盛事，今年由餐飲與觀光科學生會自主籌畫活動內容，特別邀請名廚郭主義到校接受拜師禮，替學生戴上廚師帽，以示代代傳承深意。

「志願投入餐飲界，追隨師傅學藝，並願恪遵餐飲界倫理常規…」8名餐飲、觀光科新生，在教師節前夕，代表宣誓「拜師帖」，全體學生一起向餐飲伊尹祖師與至聖先生行最敬禮。君毅中學25日舉行的拜師主題除了「尊師重道」外，也加入「傳承」的意義。

餐飲科師生特別邀請餐飲界大老郭主義，為學生戴上廚師帽，觀光科則透過校長為觀光科學生別上空服人員特有識別證，繫上傳承的領巾，迎向世界。學生並以束脩六禮，向至聖先師及伊尹祖師獻上最敬禮，其中乾肉象徵貴重物品、芹菜象徵辛勤教導、蓮子象徵苦口婆心的教導、紅棗象徵不負師恩、桂圓象徵圓滿教導＆傳授、紅豆象徵相思豆思念老師的教誨。

接著，觀光科帶來日本一千多年歷史的節慶活動─祇園祭，以及有400多年歷史的阿波舞祭，在拜師大典上和師生們共同祈願，祈求風調雨順，國泰民安。透過觀光科日文課堂所學並展演日本節慶活動讓大家感受不同國家風俗民情及文化。

餐飲科二三年級學生精心準備創意上菜秀，透過實作與課程設計中國、韓國、越南等與台灣鄰近國家的健康飲食元素，同時也將漢方藥材如：川芎、薑黃、金銀花、何首烏等融入菜餚中，展現出代表我們的中華民族包容性的飲食特色。

(中時 )