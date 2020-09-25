國民黨立委賴士葆今天形容，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲為「萊豬國家隊三巨頭」，建議明年元旦開放萊豬進口後，三人連續開直播吃萊豬給大家看。蘇貞昌對此直言，「我才不要替某個國家豬肉做宣傳」。

立法院朝野黨團今天同意，進口瘦肉精美豬等9項行政命令，交付經濟、衛環等5委員會聯席審查。行政院長蘇貞昌下午答覆藍委林為洲時，表示自己尊重立院決定。

接著，林為洲試圖要求蘇揆，為開放美豬立場逆轉，民進黨昨是今非道歉，蘇貞昌強調，開放美豬不只是為了經貿談判，還有依據科學證據、國際標準，一定保護國人，健康第一。

藍委賴士葆則嘲諷，蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲可組成「萊豬國家隊」，建議明年元旦開放美豬後，三人可開直播，連續吃一個月美豬給國人看。

蘇貞昌聽聞後，當場高呼「不要」，稱自己才不要替某個國家豬肉做宣傳，WTO是自由貿易，臺灣豬肉可以外銷，卻說其他國家豬肉不能進來，放眼世界各國沒有哪個國家這樣做，而「每天要吃33片排骨、長期食用5到10年才會超標」的說法，都是科學證據的數字分析結果。

(中時 )