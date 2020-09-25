花蓮縣警察局新任局長蔡丁賢今天到任，縣長徐榛蔚主持交接儀式時談到，花蓮觀光大縣，觀光季時，交通人潮湧入，警方盡心盡力，表達感謝，在治安維護上，繼續打擊犯罪、查緝毒品，尤其不能讓毒品進入校園。
除蔡丁賢今天交接外，花蓮港務警察總隊長黃永志同時到任，都由警政署主任秘書方仰寧分別主持監交儀式，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會其他友軍單位等約200餘人參加。
縣長徐榛蔚恭賀卸任警局長林樹徽，榮調台北市政府警察局主任秘書，並肯定林樹徽1年多任內對花蓮警政多所著墨，尤其蘇花改今年1月通車，大量人車來到，警察局在交通疏導方面盡心盡力，也在查緝毒品、防制毒品進入校園、尋獲中輟生與春暉專案等當前重要工作，都繳出亮麗成績。
新任局長蔡丁賢中央警察大學正科44期畢業，歷任台東縣警局副局長、警政署科長、台南市政府警局學甲分局、歸仁分局及第一分局分局長、台南市政府警察局主任秘書、警政署後勤組長等要職。
蔡丁賢跟花蓮頗有淵源，他擔任過花蓮港務警察總隊總隊長、也曾任新城分局、花蓮分局長及警察局督察長職務，再次回到這塊熟悉的土地執掌治安勤務。
花蓮港務警察總隊今上午交接，卸任總隊長李安淳，調任新竹市政府警察局長，新任總隊長黃永志，中央警察大學56期畢業、大葉大學事業經營研究所碩士，歷任台北市政府警察局保安科科長、南港、士林、松山、中山分局分局長、台中市政府警察局和平、豐原分局分局長等職務，陞任花蓮港務警察總隊總隊長。
(中時 )
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