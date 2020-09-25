台南官田國小與台灣首府大學烘焙管理學系合作，以菱角為主角，研發出素食「薑黃菱角月餅」以及葷食「肉鬆菱角月餅」，25日舉行發表會，在場師生品嘗後讚不絕口。（劉秀芬攝）

台南官田國小與台灣首府大學烘焙管理學系合作，以菱角為主角，研發出素食「薑黃菱角月餅」以及葷食「肉鬆菱角月餅」，25日舉行發表會，在場師生品嘗後讚不絕口。（劉秀芬攝）

25日成果發表會上，官田國小學童8點多就到台首大，在台首大師生協助下，忙了一早上，自己做出菱角月餅。（劉秀芬攝）

兩年前台南市官田國小校長王全興被學生問到，為何中秋月餅都沒有菱角口味的？為圓孩子一個夢，官田國小今年與台灣首府大學烘焙管理學系合作，以菱角為主角，研發了素食「薑黃菱角月餅」以及葷食「肉鬆菱角月餅」，25日舉行發表會，在場師生品嘗後讚不絕口。

王全興表示，兩年前為圓小朋友想吃菱角月餅的夢想，曾嘗試開發過，但卻沒有成功，今年在台首大校長戴文雄的支持下，由觀光系廖玩如與烘焙系龔靜宜老師協助，完成兩種不同口味的菱角月餅。

研發過程中，官田國小6年級30多位學童也數度到台首大上課，了解製作月餅的專業流程，學習烘焙技巧，月餅圖案的設計美感，並研發6種口味菱角月餅，最後選出以南化薑黃搭配官田菱角的薑黃螺旋酥，及芋頭、香菇、肉鬆搭配官田菱角的港式月餅。

25日成果發表會上，小朋友動手8點多就到台首大，忙了一早上，自己做出這兩款菱角月餅，並請在場師生、在地的市議員吳通龍、官田區區長顏能通、六甲區區長陳啟榮及麻豆區區長孔慶瑤及台南農產運銷公司總經理李芳林等人試吃，獲得大家好評。

戴文雄強調，這次與官田國小合作研發「官田菱角月餅」，希望能推廣官田區在地農作物菱角之應用，並將繼續進行研發，製成官田的特色伴手禮，不僅開拓菱角產業新經濟附加價值，也能廣宣台南官田在地物產。

(中時 )