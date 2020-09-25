（施羅德投信總經理謝誠晃。 圖／施羅德投信提供）

最新「2020施羅德全球投資人大調查」第二階段「永續投資」的調查結果出爐，此次調查結果可看到台灣投資人在永續相關的議題上，道德感偏高，也從日常生活、對投資標的的選擇上表示支持。在基金的選擇上，也有將近一半(45％)的投資人願意透過投資永續基金來表明立場。

施羅德投信認為，在意識提升下、相信會有越來越多的資金轉向相關產品，也可望成為台灣的下一波投資風潮。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。

施羅德全球投資人大調查中看到，台灣投資人永續意識相當高，也願意從展現行動力。

在統計中，有80％的台灣投資人不願意作違反永續信念(例如販賣軍火、碳排放過量等等)的基金投資。這比例高於全球的77％以及亞洲75％。

如果化成生活的行動力，最常見的就是回收垃圾(62％)，以及盡量購買當地生產的產品(54％)。而近年頻傳的氣候變化議題，台灣投資人與全球以及亞洲一致，希望由政府以及跨國組織擔負責任。

回到投資上，台灣投資人的意識也不落後。在選擇企業標的時，的確會觀察其行為當做參考依據，最在意的是是否有社會責任、其次是是否對環境有衝擊，再來是對待員工的態度，以上三項都有超過七成的受訪者認為是觀察重點。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，從這次的調查可以看到，台灣投資人在永續的道德上已有相當的認知和意識，在投資上逐漸觀察到這類的趨勢慢慢成形，也肯定擁有較佳的報酬率。雖說目前永續相關產品佔受訪者投資組合中的比例約達三成(28％)，但是在國際趨勢、政府監管的提倡下，投資人可能會持續拉高比重，成為一投資新顯學。

施羅德投資集團早在1998年，便將ESG導入投資流程。2007年簽署成為聯合國責任投資(UNPRI)的金融機構，在2019年，已經第五度拿到聯合國責任投資(UNPRI)最高評等「A+」。在施羅德投資集團的眾多產品中，可以以施羅德(環)環球氣候變化策略基金作為代表。這檔基金成立在2007年，是一老牌且典型的永續投資基金，除了主動排除石化燃料相關公司，主要聚焦在五大主題：能源效率、潔淨能源、環境資源、可持續運輸以及低碳排放等主題投資，涵蓋各大產業。

(工商 )