亞太電（3682）董事長呂芳銘25日出席「2020未來科技高峰論壇」時表示，5G產品的生命周期現在才剛開始，產業鏈從關鍵零組件、系統整合到創新應用服務，對於台廠來說，5G商機才正要進入成長階段而已，台廠的機會將不只侷限在電子業，台灣至少擁有智慧化及數位化的兩軸機會而且是全球商機。

呂芳銘強調，5G垂直應用服務已經正式開打，未來15年全球5G將創造12兆美元的經濟規模，現在才陸續發酵中，尤其以智慧製造機會最大，台灣不只電子業，其它像石化業等擁有完整產業鏈的產業，都是台廠的機會。

過去電信設備商機掌握在愛立信及諾基亞等國際設備大廠手中，現在各界探討OpenRan開放標準，就有機會為台廠帶來更大的機會。

另外，堅持創新才有無限可能，呂芳銘說，遠端、AR/VR如何真正落實？挑戰才剛開始，但商機也相當龐大。

遠傳與亞太電信9月4日宣布策略結盟，呂芳銘說，未來在相關5G垂直應用，雙方會有很多合作機會、而且將擴及至遠東集團與鴻海集團的合作。他認為，亞太電信在5G智慧製造著墨很深，並透露亞太電與國內知名大型半導體業者已展開商業合作中。

針對6G產業，呂芳銘認為，雖然廣達董事長林百里認為6G將在2025落地，但畢竟世代技術的進步是一代傳一代，全球3G花了15年的時間才正式商轉，2012已經開始討論5G，但是台灣到了2020年才正式商轉，6G從2020年開始探討，從每一世代需要花10年時間演進來看，他認為6G要到2028年甚至2030年才有機會面世。

而6G時代，台灣產業需要更多系統集成的解決方案，同時需要更多人才及解決方案一起努力，否則數位化及智慧化過程就會面臨挑戰 。

2G、3G發展以人為本，4G開始進入物聯網的探討及應用，5G擴大至人與人、人與物及物與物的大量連結，6G時代呂芳銘以「6G 4U」來定義，認為6G將回到以人為本的服務，包括無人飛機等服務，或許有機會看到。

(工商 )