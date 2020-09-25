網友貼出了永康商圈知名冰店的照片。(圖擷取自PTT)

今年受到新冠肺炎疫情影響，讓來台國外觀光客大幅減少，許多知名老店更是吃不消，只好關門大吉。日前一名網友就分享，自己來到台北著名的永康商圈卻不見人潮，完全沒有人氣，讓他大嘆，「不是我認識的永康街。」但就有在地人表示，「永康街生意大多靠觀光客，現在冷清是當然的。」

原PO在PTT上以「台北市永康街，人潮不見了」為題表示，自己難得來台北玩，於是想到永康街逛逛，但商圈的人潮冷清，景象著實嚇了他一跳。更說自己對於這淒涼的街道只能用「怵目驚心」來形容。

他也接著說明，永康街知名老店，高記也已經關門大吉，在地人的滋味已成絕響。而芒果冰名店則是鐵門深鎖，連名氣高的餐廳也免不了碰上門可羅雀的情形。他也憶起之前鼎泰豐的人潮是滿到門外，「還要再繞3圈，反觀現在空蕩蕩的。」

貼文發出讓網友熱議，「西門也倒好多店」、「上個月去中山站附近，人潮也是少很多」不過就有在地人跳出來說話，「我就住這邊，只賣觀光客的店當然關不少，但幾家名店生意還是很好」、「永康街本來就是靠觀光客，現在沒觀光冷清是當然的」、「靠外國人遊客生存的現在會倒是正常吧」、「在地人不會去那邊吃。」

(中時新聞網)