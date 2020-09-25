行政院長蘇貞昌今天赴立法院報告「紓困3.0」，在野黨質疑先前編列的紓困預算執行率偏低，藍委溫玉霞下午詢問，紓困預算第一階段各項措施執行率不一，有的計畫執行率百分百，有的只有個位數，甚至掛零，蘇貞昌解釋，特別預算跟年度預算不同，台灣因為疫情控制得好，所以沒有花到那些錢，這是「好家在」。

藍委溫玉霞質詢表示，經濟部因應疫情，編列的各項紓困振興預算執行情形，其中在辦理餐飲業及零售業振興措施執行率23％，補助地方政府辦理傳統市場及夜市設施更新改善執行率9％，協助及強化台灣會展產業及活動措施執行率更只有0％，她質疑相關預算有浮編嫌疑。

主計總處主計長朱澤民回應，執行率較低是因為疫情控制的好，所以不用花那些錢；蘇貞昌則說，紓困預算跟年度預算不同，年度預算在做一件事之前要審慎評估後編預算，執行率愈高愈好，但現在因為疫情控制好，錢沒有花到，這是「好家在」。

(中時 )