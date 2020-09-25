新冠肺炎疫情在全球燃燒，各界關注哪時可以研發出國產疫苗或取得外國疫苗，衛福部長陳時中透露，我國已於9月18日與國際平台「COVID-19 疫苗全球取得機制」（COVAX）。對此，宅神朱學恒分析，目前疫苗訂價和數量已成為外交角力的籌碼，「台灣還是要靠自己比較安全」。

朱學恒今(25日)在臉書上分享了一篇BBC關於全世界新冠疫苗定價的報導，並表示，疫苗定價和數量已經成為外交和國際角力的重要籌碼了，台灣還是要靠自己比較安全，只是台灣本土疫苗進度實在不太確定。

網友們也留言回應，「疫苗不能開玩笑的，要先求好（穩定），才能求量產的，否則輕者傷殘，重者死亡」、「台灣生技公司只會藉新聞炒股，真要自己做量產疫苗，還真的不大可靠」、「台灣要出國才會確診！國內很安全」。

衛福部長陳時中今表示，我國9月18日已經跟COVAX簽約，預計10月初會付訂金。對於大概要何時才能取得疫苗，陳時中則說，確定時程COVAX也不知道，但他對公平分配疫苗有信心。

至於國產疫苗何時出爐，陳時中指出，目前已進入第1期臨床試驗，若順利的話，希望在明年第2季，也就是5、6月能提供國產疫苗。

(中時新聞網)