小鬼黃鴻升本月16號猝逝於北投家中，享年36歲，遺體於25日火化，並以花葬方式長眠於陽明山臻善園，包括女友峮峮、好友楊丞琳、許瑋甯、洪詩等都默默現身，送小鬼最後一程。隨後洪詩也在臉書PO文，感謝小鬼2度入夢，而小鬼在夢中舉止也如生前般貼心，溫暖安慰著哭到不行的洪詩。
洪詩在臉書感謝小鬼2度來夢中找她，第一次是在小鬼過世的第三天，她夢到自己上節目跳著populady歌曲「戀愛元氣彈」，最後挑戰關卡失敗，身為主持人的小鬼笑到爆炸。
而昨晚洪詩又再度夢見小鬼，這次夢境則是充滿悲傷，「夢裡的我以為你要離開一陣子開始哭，你說：『怎麼我走不走你都哭？』後來離開的你又回來了，長得很成熟，更精實，一樣黑，一樣帥，頭髮是抓得濕濕的那種，後來確切知道你要離開人世了，我哭得很難過。你說：『不要擔心，不要太想我，期待我出的書。』」
洪詩說雖然不知道是因為太想小鬼，所以夢到他，還是小鬼真的來了，「但還是謝謝有這些最後可愛的小插曲，謝謝你出現在我生命中。」令網友看了不捨，紛紛留言安慰洪詩「在夢中的他也很溫柔貼心，他永遠也是」、「為什麼看完後又想哭了」、「當然是真的來看妳，所以妳自己要過好，他才能安心當天使」。
(中時新聞網)
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