太陽能板火災頻傳，台南市消防局第二大隊25日舉辦太陽能板火災搶救訓練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於日前桃園養豬戶因太陽能板火災造成大量豬隻死亡，台南市消防局第二大隊25日在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理太陽能板搶救訓練，並至官田區烏山頭能源牧場指導業者注意防範太陽能火災，希望藉由專案訓練使第一線救災人員掌握搶救重點，強化太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。

此次訓練，太陽能光電設備建置廠商厚銓泰環能科技公司亦派技師協助指導，現場提供消防人員搶救應變資訊及安全注意事項。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，依內政部消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備建物若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。

此外，若需射水，建議在6至10公尺以上之距離處，以展開角度30度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf／cm2。且太陽能板破碎時會形成大小碎片，有掉落危險，消防人員搶救時應特別注意。

丁春能表示，太陽能光電設備之特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

(中時 )