中信兄弟王威晨今年挑戰三壘手金手套，有望達成連霸，去年季末參加12強賽還奪下最佳三壘手殊榮，今年球季更是目前唯一全勤選手，長期征戰不喊苦，他透露這3年相當享受在辛苦之中，「大家都忘記我是13指名，我好不容易站到這舞台，很珍惜。」

王威晨去年拿下三壘手金手套，季末又投入12強賽，於國際賽中繳出亮眼表現，還一舉奪得最佳三壘手獎項，用實力讓不看好他的球迷閉嘴。今年攻、守俱佳，是目前唯一有資格競爭三壘金手套的選手，很有機會達成連霸，不過王威晨表示，目前賽況膠著，先把個人獎項放一邊，幫助球隊贏球、拿下總冠軍，才是他心中重視的。

加上今日象猿戰先發，王威晨本季103場出賽，有機會挑戰生涯首次全勤，他提到賽後恢復對於調節身體狀況來說很重要，「這就像回家作業，守備教練龍哥（黃泰龍）說過，練多少就要恢復多少，這句話我一直記得。」

但持之以恆的做好恢復也不是容易的事，「恢復也是一種訓練，不做就會走下坡，這是職業場上比較難應付的功課，就像回家作業一樣。」王威晨透露若是在主場較方便，賽後花3、40分鐘即可，但客場比較麻煩，回飯店後再做恢復至少要花1小時，或是隔天早起找防護員，他說要做好很困難，但一定要去做。

王威晨連3年出賽都破百場，是兄弟倚重的戰力，「這3年確實很辛苦，但我就是喜歡這樣的辛苦，我幾乎沒有喊累過，累不是運動員的藉口。」從被球迷看輕、到在國際賽場上發光發熱，讓外界差點忘記王威晨當初進職棒輪次是倒數的，「大家都忘記我是13指名，我好不容易站到這舞台，中間有很多過程，我都很珍惜，做好準備讓教練用我，一直以來心態都是這樣，從未改變。」

(中時 )