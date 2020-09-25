大毒梟錢多到花不完 姪子公寓牆壁裡挖出5億鈔票(影片源自Youtube)

哥倫比亞大毒梟巴布羅·艾斯科巴（Pablo Emilio Escobar Gaviria），當年靠生產、向美國境內走私古柯鹼而成名致富，他經手的毒品，全盛時期壟斷美國走私古柯鹼的80%，1989年的《富比士》富豪榜中，巴布羅·排名全球第7，也是許多電影、影集取材的對象，他的姪子尼可拉斯（Nicolas Escobar），在叔叔曾住過的公寓裡，挖出裝有1800萬美金（約台幣5億元）現金的塑膠袋，讓這位大毒梟，再次掀起熱議。

姪子尼可拉斯表示突然受到「啟發」，因此前往巴布羅位於麥德林（Medellin）的其中一間公寓，果然在公寓地下室裡面的一處牆壁，挖出台幣5億元的現金，只不過這些鉅額現金，大多已經破損、腐爛，幾乎都無法使用。

除了大筆現金，尼可拉斯也在公寓裡找到打字機、衛星電話、黃金製的筆、一台相機，還有一卷沒沖洗出來的相片膠捲。尼可拉斯說因為曾看到「男人走進這個地方，然後消失」，好奇心驅使下，他來到公寓，接著聞到比「死亡」還難聞100倍的氣味，沒多久就找到鉅額現金。

其實這並非尼可拉斯第一次在巴布羅的住處找到金錢，有傳聞說「巴布羅還有數百萬美金藏在各處」；1993年巴布羅與警察槍戰中喪生，當時他的財產估計大約有500億歐元，自從巴布羅去世之後，一直有人謠傳，巴布羅還有大筆的隱秘財富。

(中時新聞網)