海外旅遊仍未解禁，下周迎來開學後首個連假的中秋假期，許多民眾已預訂好飯店準備旅行度假，花東各大飯店訂房持續躍居全台人氣王，包含花蓮福容大飯店、花蓮瑞穗天合國際酒店、太魯閣晶英酒店及台東日暉國際渡假村等大飯店都交出近9成住房率的好成績，平均更較去年同期成長了1至3成。

花蓮的太魯閣晶英酒店座落於壯麗峽谷間，其無邊際泳池是人氣設施。（太魯閣晶英酒店提供）

花東旅遊持續夯，除了海外旅遊未解封讓客群集中在國內，疫情爆發後，東部持續零確診而讓民眾留下安心印象也是關鍵。台東日暉國際度假村目前中秋假期熱賣直逼98%滿房，相較去年的6、7成，今年明顯攀升，且日暉自10月1日起推出使用不限金額振興三倍券付純住房的費用，就送包含下午茶、天牛號小火車搭乘券、風呂券、單車券等4大好禮，更讓民眾趨之若鶩；福容大飯店也表示，旗下分店也屬花蓮店最熱門，7月以來詢問度就激增，中秋連假住房率上看9成，比去年同期成長近3成。

雲朗觀光旗下的花蓮翰品酒店及雲品溫泉酒店，住房率也在中秋連假紛紛達到9成以上，雲朗觀光表示，往年逢連假期間，休閒度假型飯店住房率表現都很好，今年由於國人受限於旅遊地在國內，大家更會提早預先安排住宿。

台東日暉國際度假村的神仙湯戶外風呂，紓壓療癒。（日暉國際度假村提供）

以全台最大訂房網站易遊網的訂房銷售來看，花東、屏東、澎湖、苗栗名列前茅，目前住房率平均來到9成以上；易遊網獨賣的環島之星觀光列車也以花東銷售最夯，中秋連假僅剩零星座位，且連假因需求量大，走東部的列車在連假期間，更從往常的2至3節車廂，加掛了5節車廂，到達最多的8節車廂。

就都市型的縣市來說，台中地理位置便利，可待市區也方便到南投日月潭遊玩，知名飯店也交出好成績。台中長榮桂冠酒店在中秋連假單純賣住房，雙人房要價4799元、家庭房7099元並不便宜，但仍在連假期間平均有超過9成住房率，假期第2天更已達滿房，台中長榮表示，家庭房還比往年同期更早完售；台中麗寶福容大飯店則早在開學後的2周，中秋連假就已預訂近滿房；同樣位於麗寶樂園渡假區全新開幕甫試營運的麗寶賽車主題旅店，也受許多車迷關注，目前連假住房率已8成滿。

近期全新開幕的台中麗寶賽車主題旅店。（麗寶賽車主題旅店提供）

台中長榮桂冠酒店在中秋假期單純賣住房，也交出近全滿的好成績。（台中長榮桂冠酒店提供）

(中時 )