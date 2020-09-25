參院商務委員會已排定於下月初就是否傳喚科技業3大巨頭到國會做證一事進行表決，為共和黨緊咬社群媒體加強言論審查的最新動作，但民主黨已表達反對，並痛批此舉為政治操作。

由密西西比州參議員威克（Roger Wicker）主導的參院商務委員會排定在10月1日進行投票，要傳喚到委員會做證的對象是臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、推特執行長多爾西（Jack Dorsey）與谷歌執行長皮查（Sundar Pichai）。

參院商務委員會發言人表示，該委員會上周就已邀請相關公司到國會做證，這次傳喚科技業執行長的目的是在聽證會上做證。

民主黨對要傳喚科技巨頭做證一事表達反對的立場，民主黨參議員坎特威（Maria Cantwell）指出，「對於計畫在大選前40天動用委員會傳喚權限的計畫，我是絕不可能參加。」

坎特威表示，委員會發出傳票可是非比尋常，「我寧可與國會同事一起合作，就臉書、谷歌與推特等平台需要改善的地方，在兩黨都可接受的情況下舉辦實質的聽證會。」

坎特威並痛斥，共和黨此舉的用意是在打擊社群媒體移除平台上不實、騷擾與恐嚇內容所作的努力。

傳喚知名執行長做證的聽證會通常都需提前幾個星期進行安排。在眾院調查科技大廠的市場影響力一案中，國會議員與業者歷經好幾個月的協商，最後才排定在7月舉行聽證會，該場聽證會做證的科技巨頭包括臉書、谷歌、亞馬遜與蘋果的執行長。

本周稍早，共和黨還宣布川普政府為期幾個月打擊社群媒體的新動作，以遏止官員宣稱的社群媒體公司在進行網路言論審查或事實查證的濫權行為。

司法部周三向國會提交一份限縮大型社群媒體平台法律保障的提案，司法部長巴爾（William Barr）呼籲各州檢察長針對涉及不公平或欺騙性的不法進行掃盪。

(工商 )