針對總統蔡英文可能以視訊參加APEC經濟領袖會議，中國大陸外交部表示：「中國台北搞突破是完全徒勞的。」我外交部發言人歐江安表示，嚴正呼籲中國政府停止在國際場合干擾台灣國際參與的權益，停止與台灣政府與人民為敵。

中國大陸外交部發言人汪文斌指出，「中國台北」在一中原則之下，用地區經濟體身份參加亞太經合會，不管該會議是用什麼方式辦理，「中國台北」派代表參與都須遵守亞太經合組織相關諒解備忘錄和慣例，這是中國台北參與亞太經合組織的重要政治前提。

歐江安表示，我國自1991年加入APEC以來，一直是以正式會員的身分單獨參與這個亞太地區最重要的經貿論壇，不是中國的一部份，APEC也沒有任何對我方總統出席年會的限制。中國外交部所謂我方是在「一個中國原則下以地區經濟體身分參與APEC」的說法為明顯錯誤。外交部嚴正呼籲中國政府停止在國際場合干擾台灣國際參與的權益，停止與台灣政府與人民為敵。

歐江安強調，我國多年來在APEC的務實參與及專業貢獻深獲各會員的肯定與支持，2020年也將積極與會。我方參與年會人選將由總統府在適當時機對外宣布，外交部也將持續協調相關部會，妥為辦理我國出席今年經濟領袖會議的各項與會事宜。

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