繼桃園青埔商圈之後，新北新莊宏匯廣場在機捷、環狀線串連下，近兩個月試賣期間吸客逾260萬人次、業績破6.3億元，預計今（26日）正式開幕；新莊宏匯廣場總經理陳玉寶指出，未來還有新泰塭仔圳都市計畫近400公頃住宅與商辦湧入，榮景可期。

新莊宏匯廣場係藍天、群光集團創辦人許崑泰個人在台投資的第一個商場，也被集團視為台北雙子星的前哨站，自7月31日試營運首日，許崑泰對五萬人潮湧入大感意外，10多年前在大陸成都首開群光百貨的開幕首日都未見這麼多人，而根據宏匯統計首3日湧入100萬人次，截至昨25日則超過260萬人次，為集團成功打出漂亮的第一戰，陳玉寶強調，26日起開幕慶一個月，持聯名卡首5日最高回饋35％，優惠超越全台百貨業周年慶。 陳玉寶指出，全館3.1萬坪總計引進305櫃，除美麗新影城年底營運外，目前所有櫃位都到位開張，主力客群落在31歲至49歲，現有9萬多名會員中有5成來自新莊，三重、蘆洲、板橋，土城、林口、淡水、中永和等也不少，帶動機捷A4新莊副都心站的運量是去年的2倍多。

由於新莊副都心的建案多，但生活機能還未到位，宏匯試營運期間即觀察到，在地餐飲與家用、家電銷售亮眼，其中餐飲業績即占整體4成，目前包括NARA Thai、藏壽司、YAYOI、MUJI、湯姆熊、集雅社、FUJI、Studio A等八櫃在兩個月內業績均逾千萬元。

此外在宏匯廣場開幕加持下，鄰近新興住戶相對變多，建案入住率從3成增為7成，房價則從每坪40多萬提高到50多萬元，也因此出現不少家庭包套買家電，甚至連FUJI按摩椅1個月業績就可破2,500萬元。至於全台獨家的Zepp New Taipei搖滾廳在暑假期間舉辦2次2,000人的演唱會活動，VR ZONE則正逢暑假，單日業績最高亦達30萬元。

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