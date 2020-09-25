彰化一名人夫和同為車友的王姓男子平時以兄弟相稱，雙方互動頻繁，不料他卻發現對方和妻子關係曖昧，不僅搭手、勾肩、一同出遊過夜，還多次進出旅館開房間，甚至一起共度跨年夜。誇張的是，人夫去年12月31日凌晨到旅館抓姦，當場逮到王男下半身赤裸，不料2人待警察離開後，還若無其事地到阿里山看日出。

根據判決書內容，原告主張，他自去年開始察覺妻子行為有異，竟然和王男手搭手、互相搭肩、一同出遊過夜、多次進出旅館開房間，以及性交等逾越一般男女正常分際交往情形，顯已逾越一般正常男女社交分際等舉動，嚴重破壞他的家庭幸福和配偶身分法益，決定對2人請求連帶賠償100萬元。

針對人夫指控，妻子辯稱，王男是先生的車友，自己和他並不熟，後來夫妻關係出狀況，她找上對方傾訴，之後才漸漸熟稔，而且她當時並未跟丈夫同住，加上男方把小孩帶回老家，所以才沒說2019年12月29、30日要外出過夜的事，強調她沒和王男發生性關係，當時也有穿三角褲等。

小王則坦承，他當時確實有和人妻出遊，30日晚間2人入住基隆的海景旅店，凌晨時人夫帶著徵信社、員警上門，自己正好在上廁所，所以才會沒穿內褲，並非是和女方發生關係所致，後來原告一行人離開，他也沒心情玩下去，隨即準備南下返家，途中拗不過對方請來，才帶她上阿里山看日出。

彰化地院審酌，人妻和小王共同出遊又在外過夜，且孤男寡女同處一室，實引人非議，難謂被告間並無逾越一般正常友誼之感情，2人行徑顯悖於情理，應亦非一般社會通念可得接受，足以認定雙方關係已僭越一般男女社交之正常分際，最後判處2人須賠償人夫15萬元；可上訴。

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(中時新聞網)