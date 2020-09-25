日前科學人刊登農委會政令廣告引起爭議，而兩方各自說法也成為羅生門，如今《天下雜誌》一篇「溫體豬細菌比馬桶還多」發表後，更引起網友群起攻之，「宅神」朱學恒也看不下去，痛罵「惡意滿滿」，乾脆直接說台灣豬比馬桶還髒算了。

天下雜誌22日一篇「你愛吃的溫體豬，細菌比馬桶還多？台灣豬美味的5大迷思」，內容指出台灣溫體豬凌晨3點離開屠宰場，常溫運送到傳統市場再分切，衛生條件不好，長時間暴露在常溫下，細菌大量孳生，恐比馬桶還多，表示溫體豬雖然比冷凍肉好吃，但鮮度跟食安是大問題。

天下雜誌也指出，台灣豬還有許多問題，包括豬舍設計落後歐美30年，環境髒亂；宰殺放血與閹割方式相較歐美不人道。除此之外，還有為了速成，飼養半年就上市的白豬，口感不如黑豬，且近年台豬為了疾病防疫與居民反對，採取密閉式養殖，影響豬隻活動量與動物福利。

朱學恒在臉書截圖天下雜誌報導，諷刺「AIT要給我很多錢我才寫得出這種文章」，他表示，溫體豬跟美豬孰高孰低，可以理性科學討論，但開頭就用馬桶比喻，只讓他感受到滿滿的惡意，更建議天下雜誌乾脆直接下「台豬比馬桶還要髒」的標題還誠實多了。

網友也在湧入天下雜誌臉書留言：「天下雜誌比科學人還誇張啊，天啊，自毀公信力」、「照這種比喻，路邊攤的雞鴨鵝滷味不就等於在吃大便了」、「為了護航美豬攻擊台灣豬，有夠扯」、「現在傳統市場都有冷藏櫃了好嗎」、「為了選舉黑就算了，現在連個吃的食物也要黑」、「重點是有沒含瘦肉精吧！台灣很少人生吃豬肉吧」、「空氣中細菌也沒少過，但不會有瘦肉精」、「溫體豬肉本身可以討論沒問題，但這樣刻意連結就是在護航美豬」、「跟美豬比較，卻絕口不提瘦肉精」。

AIT要給我很多錢我才寫的出這種文章 溫體豬跟美豬孰高孰低，可以理性科學討論 但一開口就是馬桶我只感覺到滿滿的惡意 標題乾脆直接下台豬比馬桶還要髒還比較誠實 原文我根本懶得轉了 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年9月24日 星期四

(中時新聞網)