中國大陸近來不斷增加對台軍事壓力，引起外界對解放軍是否攻台的擔憂。美國國防部發言人薩波（John Supple）24日表示，台灣的安全是美國的重大利益。國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）則認為，台灣問題關係到中共執政的合法性，即使沒有勝算，他們還是有可能動武。

對於解放軍軍機頻頻進入台灣附近空域，五角大廈發言人薩波回覆「美國之音」的電子郵件稱，這顯示「中華人民共和國正在日益增加運用其軍隊來作為脅迫台灣及其他周邊鄰國的工具。」他說，「台灣的安全以及其人民在不受脅迫下決定未來的能力，是美國的重大利益，對地區安全也是不可或缺的。」

施燦德則是在日前參加華府智庫「戰略與國際研究中心」一個播客節目的對談時，提出關於大陸會不會犯台的看法。學者葛來儀(Bonnie Glaser)問他，五角大廈最近發布中國軍力發展報告，解放軍是否有奪占台灣的能力？若高層領導下令要他們攻台，他們是否已準備好這麼做？

施燦德回答，對中方來說，它不一定是解放軍會不會，或能不能採取任何脅迫行動的問題。他說，「中國軍方人員曾多次當面告訴我們：『要明白，我們或許會被迫要去捍衛國家利益，以防止國家利益永遠喪失，無論實際上能否成功。」

施燦德表示，「當然會有一些情況中國會動武，即使他們知道不一定有充分信心可以成功實現所有的戰略性政治目標，因為還有許多其他條件或目標牽涉其中。在台灣這種重要的議題上，至少它可能涉及共產黨領導層的可信度或合法性。」

(中時 )