猜猜我有多愛你封面(上誼出版社提供)

全球銷售5000萬冊、出版26年的英國經典繪本《猜猜我有多愛你》文字作者山姆．麥克布雷尼18日辭世，享年77歲，書中大兔子對小兔子說：「我愛你，從這裡一直到月亮，再──繞回來」名句，也成為網友緬懷作者的共同語言。

《猜猜我有多愛你》續作《猜猜我有多愛你：你想和我做朋友嗎》近日定稿，即將出版。英國童書出版社Walker Books透露，此前一直將此視為最高機密，希望給全世界讀者驚喜，沒想到卻成為作者最後絕響；令人安慰的是，作者山姆已經看到印好的成書，且早在5月就得知台灣將發行中文版，當時他表示「心中充滿喜悅和感激」。

山姆．麥克布雷尼出生於二戰期間的1943年3月1日英國北愛爾蘭貝爾法斯特一個普通家庭，愛看書的山姆家裡沒有童書，找到什麼就看什麼。有一回母親隨口問他長大想做什麼，他說：「也許我會成為詩人。」母親聽了靜默許久，竟回答：「兒子，你知道嗎？抄襲別人的東西是要坐牢的！」

山姆大學時考上愛爾蘭著名學府都柏林三一學院，主修歷史和政治，畢業後成為一名歷史教師，且一直兼職寫作，為各個年齡階段撰寫歷史小說、科幻小說、輕鬆的鬼故事、幽默家庭故事、現實生活戲劇、短篇小說等等。

山姆50歲那一年，Walker Books編輯卡洛琳問他：「山姆，你為何不寫一本圖畫書呢？」

他答：「寫圖畫書是不是得有認識的插畫家？」

「不用，」編輯回答：「我們不缺插畫家，少的是不費筆墨就能寫出好故事的人。」

六個月後，經過反覆推敲修改，從2000字變成400字的《猜猜我有多愛你》誕生了，成為全球最有愛的睡前親子書，寫作才真正成了山姆的職業。

成名之後山姆依然筆耕不輟，他說：「我有讀書的習慣，寫作也就成為自然而然的事了。我沒預料自己會成名，只是一直勤奮寫東西而已。」

「很多人以為寫一本圖畫書就像衝出門寄一封明早郵遞的快信一樣輕鬆！其實不然，」山姆說，寫大兔子和小兔子的故事時，他想描繪情感交流的重大時刻，用輕鬆筆觸及帶點幽默感來寫。

有家長向他請教，孩子不喜歡看書怎麼辦？他真誠地安慰說：「這沒什麼呀，有的人天生愛看書，而有的人則是天生愛踢足球，或者天生愛音樂和藝術。」他認為尊重孩子的意願，就是愛孩子的最好方式。

(旺報 )