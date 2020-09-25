廣東東莞松山湖華為研發實驗室附近同屬華為所有建築工地25日下午發生火警，一時濃煙滾滾，遮天蔽日，經松山湖消防救援隊出動34輛消防車、140名消防隊員現場灌救近兩小時後撲滅火勢，初步沒有發現傷亡，起火原因待調查通報。東莞市委宣傳部晚間特別澄清火警地點是正在裝修建設的工地，與實驗室無關。

綜合陸媒報導，華為東莞松山湖泊窪實驗基地附近一幢大樓工地，25日下午突發大火，主要燃燒物為吸音棉，以致濃煙密布，起火點附近是華為材料實驗室。

據了解，松山湖泊窪實驗基地總投資9.8868億元人民幣，占地約219畝，總建築面積15萬平方米。實驗基地主要從事終端產品、運營商解決方案等的研發，以及容納華為2012實驗室的部分業務。

松山湖管委會25日晚間公告，9月25日下午，位於東莞市松山湖高新區阿里山路的華為技術有限公司一在建工地起火。起火建築為鋼架結構，未正式啟用。東莞市消防救援支隊指揮中心接到報警後，迅速組織力量趕往現場撲救。截至下午16：50，現場火勢已被撲滅。

廣東省東莞消防官方微博最新資訊顯示，25日15時16分，東莞市消防救援支隊指揮中心接到報警：位於東莞市松山湖高新區阿里山路的華為技術有限公司一在建工地發生火災。指揮中心立即調派松山湖及周邊消防力量共34輛消防車，140名指戰員趕赴現場救援。目前，暫無收到人員傷亡消息。事故後續處置及調查工作還在進行當中。

(中時 )