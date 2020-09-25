鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」系列影片，每週邀請不同好友上節目獻廚藝，本週邀請到甫入圍金鐘視后的楊謹華，看似外表精明，沒想到進了廚房竟變「天然萌自然呆」，鄭元暢笑說，為了雪恥上回碰到精通廚藝的林依晨，這回邀來跟自己廚藝一樣爛的好友，而楊謹華也誇下海口，挑戰製作老公愛吃的魯肉飯。

雖開場架勢十足，楊謹華和鄭元暢才開始第一步驟，就忍不住哀嚎求救，楊謹華甚至找不到掛在牆上的鍋子，滷包也綁得很「落漆」，堪稱不專業廚房史上最呆萌組合。而鄭元暢也發現，工作人員對楊謹華特別好，不僅幫她把滷包香料先處理好，還幫忙剝大蒜，讓鄭元暢大喊不公平，但也開玩笑說「可能因為節目第一個嘉賓許瑋甯，上完節目後已經絕交，工作人員怕嚇壞謹華，所以有特殊待遇」。楊謹華還烙一句「失敗了就不姓楊」嚇壞鄭元暢。

兩人在切肉時，鄭元暢原想展現如市場豬肉榮般的剁肉技巧，沒想到豬肉毫髮無傷，光切肉兩個人大概花了快20分鐘，呆萌二人組為了可以早點回家，只好偷吃步拿剪刀剪肉 ，不禁讓工作人員很擔心謹華的老公是否還能夠吃到這道菜。「鄭元暢之不專業廚房」每周五晚上8點30分更新。

鄭元暢邀請同樣廚藝不佳的楊謹華比拼。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢Youtube頻道「不專業廚房」本週邀請楊謹華。（最大國際娛樂提供）

(中時 )