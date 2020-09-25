王威晨有機會挑戰本季唯一全勤選手，此外三壘手金手套連霸也是囊中物，中信兄弟守備教練黃泰龍認為，無論守備或是體力調節王威晨都做得很好，甚至王威晨是有能力挑戰每年全勤的，「他生活比較『浪漫』一點，不喜歡太趕，賽後恢復會慢慢做完，這樣反而走得長遠。」

王威晨是本季唯一有資格競爭三壘金手套的選手，黃泰龍在選手時期也曾拿過3屆三壘手金手套，以他的角度看，認為王威晨今年在防守策略更有經驗，「我認為他一定是金手套啦，好壞大家有目共睹，去年12強拿最佳三壘手，是得到世界認證的！」

此外包含今日比賽在內，王威晨本季出賽103場，是目前唯一全勤球員，近3年來出賽數都破百，「他在體力調節這塊令人驚豔，基本上沒有太大傷痛的話，要他每年全勤是有能力的！」黃泰龍提到王威晨相當珍惜職棒舞台，同時危機意識很強，位置不輕易讓出來給別人，這對職業選手來說是很重要的鬥志。

體力調節要如何才能做到？黃泰龍說王威晨的生活相當自律，「他也有說過，自己是生活『浪漫』一點的人，比較像慢郎中，有些急性子可能賽後懶得花1小時放鬆，他就是會好好做完，這樣也不錯。」

雖然近幾年才進軍中職，不過王威晨其實已經29歲，黃泰龍加碼爆料前陣子王威晨的煩惱，他近期覺得自己跑起來喘很久、傷痛很久才恢復，「我告訴他這就是年紀到了，身體反應告訴你代謝變慢，我建議他有些飲食會造成身體負擔，要調整一下，像思齊學習，39歲還能有這種體魄。」

(中時 )