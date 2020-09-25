台商爆料「廈門出現大規模戰車部署」，兩岸情勢到底緊不緊張，各地台商反應或許可供參考，國民黨金門立委陳玉珍今天受訪表示，有不少廈門台商朋友和她聯絡，稱在廈門市區目擊戰車部隊在進行大規模移動，多數台商都感覺到，在廈門緊張氣氛比台灣還高，但這卻是台灣人感受不太到的。

據《中評社》報導，陳玉珍今25日在立法院受訪表示，她最近跟很多廈門台商朋友聯絡，他們在廈門感覺「緊張氣氛比在台灣還高」，陳玉珍說，大部分在台灣本島的朋友，雖然覺得兩岸很緊張，但好像還不至於會開戰，但在廈門感受不一樣，不少台商朋友很緊張。

而對於共機頻擾台，陳玉珍則回應，台灣的空軍疲於應付解放軍戰機，她很擔心長久以往，會出現「金屬疲乏」、空軍飛行員「彈性疲乏」，影響戰備，若有擦槍走火，就可能會造成不幸事情發生。

她也呼籲，政府應盡快開放陸配、陸生回台，讓兩岸多交流，因為兩岸彼此都有人在對方境內，感覺上比較安全。

據公開資料顯示，中國大陸解放軍東部戰區陸軍第七十三集團軍，軍部駐地福建省廈門市集美區。前身是第三十一軍，在國共內戰時的曾參與「淮海戰役」與我國軍黃維兵團等進行過戰鬥。在2017年解放軍改制後，現下轄兩棲合成第十四旅、第九十一旅、重型合成第八十六旅、等裝甲部隊。

(中時新聞網)