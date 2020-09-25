阿梅里愛撫女友被看光(影片源自Youtube)

自從新冠肺炎爆發以來，遠端視訊會議已經是常態，也因此鬧出不少令人尷尬的事件，阿根廷眾議院國會一名議員阿梅里（Juan Emilio Ameri），視訊會議期間，直接讓女友坐大腿、掀開上衣親奶，這段視訊影片在全國瘋傳，阿梅里隨即遭國會停職，目前也傳出他請辭的消息。

阿根廷當地時間24日晚上，國會議員利用遠端視訊開會，身為執政黨基西納派（kirchnerista）的議員阿梅里，身邊突然出現一名身穿黑衣的女子，坐到阿梅里大腿上，只見阿梅里不斷愛撫女子，下一秒掀開女子上衣，親吻她的胸部，雖然不雅畫面僅幾秒，仍激起民眾不滿，認為相當羞恥。

根據外媒報導，阿梅里事後表示，當時因為網路狀況不好，剛好女友從廁所出來，他想到對方剛做完隆乳手術，才會詢問她狀況如何，只是原本以為斷線的網路，剛好又重新連接，導致掀衣親奶的畫面在全國大放送。

事發後國會議長馬薩（Sergio Massa），要求依法立刻暫停阿梅里的職務，且後續會由眾議院各部門選出5名成員，組成委員會，討論對阿梅里議員的制裁，並協議是否要將阿梅里解職，不過根據消息，阿梅里已經主動請辭議員一職。

(中時新聞網)