泰谷股票自9／28起預收款券 20:592020/09/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（25）日表示，泰谷股票（3339）自9月28日起預收款券並每十分鐘撮合一次。 泰谷股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自9月28日起10個營業日（到10月14日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #泰谷 #櫃買中心 #預收款券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 喜迎旺季，兩岸水泥爆需求 亞泥：下半年營運季季增 04:102020/09/25 證券．權證 TDR溢價過高 證交所緊盯 04:102020/09/25 證券．權證 ICCA年會 線上、下全球同步 04:102020/09/25 產業．科技 陸金控准入門檻升 掀券商合併潮 04:102020/09/25 產業財經 《店頭市場》合正今起預收款券 10分鐘撮合一次 07:442020/09/25 財經 桃園百貨周年慶 首波開打 04:102020/09/25 產業．科技 櫃買董事會 25日通過上洋、亞泰金屬等5家公司上櫃案 17:392020/09/25 財經 JETS嘉年華青埔開幕 桃園市民卡門票半價 17:052020/09/25 寶島 發票換入園券 野柳女王音樂會 10月3日登場 18:342020/09/25 生活 宏匯廣場明起開幕慶 首5日聯名卡友最高享35％回饋 16:532020/09/25 生活 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 恐又被美掐死！ 一場半導體聯姻 里昂：將成陸最大噩夢 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 台股殺不停 散戶能撿便宜？專家：注意2大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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