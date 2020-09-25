中華郵政公司繼開放DHL及UPS等國際快遞業者共用i郵箱櫃體後，即日起續新增與宅配通公司合作，提供現有逾2,000座i郵箱作為貨件領取處，方便民眾取件，提升國內整體物流效率。

網購業務蓬勃發展，帶動網購郵件領取需求激增，部分民眾因工作因素，無法在家即時收取宅配郵件，致遞送業者需多次配送，增加物流成本，也連帶造成交通及環境壓力。透過「i郵箱」自助取件模式，可有效解決問題，民眾於接獲郵件投遞簡訊後，3日內可至指定「i郵箱」，輸入手機末3碼及6位取件碼，輕鬆領取郵件。

中華郵政公司積極發展智慧物流，自2016年7月起於全國布建「i郵箱」，據點已涵蓋臺、澎、金、馬等各鄉鎮縣市，除可取寄郵件外，亦提供正物流、逆物流及代收貨款等服務，以開放態度，歡迎全國電商業及遞送業者，加入中華郵政公司全新的「i郵箱」取寄模式，共享科技新生活。

(工商 )