臺灣企銀邀請藝術家范巧貞，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間舉辦「遊藝．玩色-范巧貞個展」，現場陳列18幅色彩濃烈的油彩畫作，從大自然的壯麗到探索內心意識的表現，讓看展民眾一同體會畫中展現的奔放情感。

范巧貞畢業於國立臺灣大學土木工程學系，長期深耕營造領域，更將專業融合其藝術天分，用工程師的實驗態度，將油彩原料變幻各色，恣意揮灑在畫布上，如展品《內洞》運用各種色彩濃淡展現自然景致的光影層次，絢麗又不失雅致；變化莫測的《想飛》與《惘》，猶如不斷探索生命出路的過程，畫作大膽而創新。

臺灣企銀董事長黃博怡欣賞畫作時讚譽不絕，「不僅有工程人的精準嚴謹，也沒缺少藝術家的感性浪漫」。他強調，從范巧貞的作品中，能感受她對自然和萬物生命的濃厚感觸，又如同展覽名稱「遊藝．玩色」，輕鬆帶領觀展者徜徉在繽紛的色彩遊戲中，瀟灑又自在。

黃博怡表示，相當佩服范巧貞能將手中的工程筆桿，流暢轉化成畫筆，臺灣企銀相當榮幸舉辦此次展覽。

黃博怡說，臺灣企銀盡心推廣藝術教育，除積極打造臺灣企銀藝文空間成為在地藝術交流平台外，亦鼓勵員工公暇之餘培養各類興趣，臺灣企銀更不忘用心於本業公司治理和提升經營績效，各方面努力有目共睹，獲天下雜誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近2年皆獲選此殊榮的公股行庫。

「遊藝．玩色-范巧貞個展」即日起至11月13日止，每周一至五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業廳（台北市大同區塔城街30號）展出，例假日不開放。

(工商 )