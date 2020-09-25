英國王室終於又迎來好消息。現年30歲的尤金妮公主出是約克公爵安德魯的次女，也是王位的第9順位繼承人。2年前風光而盛大地在溫莎城堡舉行婚禮，王室在25日正式對外宣布，她已懷孕，預產期在明年初。她自己也在IG上曬出一雙毛織的貝比鞋，分享將為人母的喜悅。她的母親佛姬受訪時興奮地表示，自己終於要在60歲如願做外婆了。

尤金妮公主在IG曬出一雙貝比鞋。

不過尤金妮公主懷孕早被不少網友猜到，畢竟前幾日公開亮相時，她的體態像吹氣球一樣，孕味十足、胖若兩人，差點讓人認不出。

兩年前尤金妮公主嫁給男友布魯克斯班克（Jack Brooksbank），王室為他們在溫莎城堡舉行了盛大的婚禮。當時無數名流和各國政要受邀出席活動。而她出嫁的時候，戴的王冠價值連城。是女王的私人珍藏，最特別的是中間的那顆祖母綠寶石，價值遠遠超過了8位數。

尤金妮公主的孩子將是王位第11順位繼承人，但不會有任何頭銜，因為尤金妮的夫婿是平民。

這兩年安德魯一家不太順利。先是安德魯王子被發現和美國淫魔艾彼斯坦有所牽連，被捲進未成年少女性侵案。電視上受訪時，他答非所問吞吞吐吐，被諷為公關的大災難。最後不得不辭去王室職務，退居幕後。

安德魯的大女兒碧翠絲公主7月因疫情影響被迫低調舉行了婚禮。而今好消息讓一家人一掃陰霾。

(中時 )