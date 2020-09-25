宜蘭檢、警、林等機關聯合執行的「滅鼠專案」展現成果，23日在台北、新北、桃園等地同步發動搜索及拘提行動，成功破獲一個從盜採、加工到銷售的山老鼠不法集團，當場查扣市價至少超過500萬元的扁柏、紅檜、牛樟等原木及成品、半成品，並逮捕8名嫌犯。

宜蘭地檢署在今年初接獲保七總隊情資後立即成立專案小組偵辦，經過長時間的追查，23日見時機成熟，指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三、第四、第五、第九大隊、刑事警察大隊、宜蘭縣政府警察局三星分局司法警察機關，另會同林務局羅東林管處、新竹林管處及退輔會森保處共計上百名的人力，同步在台北市、新北市、桃園市及北橫山區等8處發動搜索、拘提行動。

這場大規模的行動相當成功，將盜採、加工及銷售的上下游集團9名成員一舉成擒，並當場查扣416塊的台灣肖楠、牛樟、扁柏、紅檜、台灣櫸、香杉等藝品及原木，總重約3200公斤，粗估市價至少超過500萬元，另查獲毒品海洛因、安非他命、電子磅秤及分裝袋等。

檢方表示，此次查扣的林木中有20多枝直徑超過40公分的龍柏生立木，是近年來北部地區罕見的國有林班地盜伐珍貴林木案；經檢察官完成偵訊後，認為其中8名被告有串證及再犯之虞向法院聲請羈押，法官最後裁定其中7人准押，1人交保。

(中時 )