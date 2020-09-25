台灣點數平台首創，由消費者自行決定的兌點優惠活動即將登場。擁有全台近400萬會員的UUPON，透過線上問卷調查的方式，邀請消費大眾發表意見，於中秋國慶連假期間推出「雙節同慶大兌點」活動。

本次活動，開放消費大眾「選擇自己喜愛的」優惠兌點活動，發現近半數的消費者偏好「立即性返點回饋」。

UUPON根據統計結果，於9月28日開始的活動期間，提供點數返還優惠；只要用小額點數就可以兌換高達50個優惠商品，享有最低五折的消費優惠，甚至在活動期間內抽出百名「100％全額返點」幸運得主。

以「自己的活動自己選」的模式，近六千位UUPON會員也加入本次「會員參與行銷計畫」。透過大數據分析，UUPON發現，20歲世代的年輕消費族群，期待一站式回饋的「驚喜福袋」；60世代的熟齡族群，則是看重商品折扣券的實用度。

根據統計結果，UUPON將不同年齡世代所偏好的兌點優惠，分別提供了多元的選擇。包括UUPON APP「兌好康」服務中「阿瘦皮鞋福袋」，包括折價券、襪品、足療檢測等內容，滿足年輕消費者，只要以100點就可以輕鬆兌換的需求。而「家樂福」、「大潤發」等連鎖量販店，以及「Hola」、「屈臣氏」等居家生活連鎖品牌，也讓熟齡族群獲得商品折扣的期待被實踐。

為了回應本次調查，近半數消費者對於「立即返點」的需求，UUPON的大兌點活動中，囊括了日常生活所需各項類型的商品。包括統一超商、全家便利商店的現金折抵券，以及萊爾富、OK超商的咖啡；麥當勞、肯德基、達美樂、必勝客等，速食店家的餐飲即享券；另外還有威秀影城的電影票及電信停車等費用折抵。

只要兌滿100點，就可享10％返還；兌滿500點，可享20％返還；兌滿1,000點，可享30％返還；最高3,000點的回饋返還點數機制，直接回應點數消費市場的需求。而參加活動的會員，還有機會得到UUPON只送不賣的限量「吉祥物UU醬」玩偶、行李吊牌，以及市價近200元的精緻養護髮品「艾瑪絲5α 捷利爾頭皮淨化液」。

透過「會員參與機制」，UUPON舉辦兌點返還優惠活動，直接大數據結合智慧行銷的首創活動規劃，不但實質貼近了消費市場，更讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

(工商 )