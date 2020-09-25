為經濟弱勢者撐起風險保護傘。台灣人壽25日宣布，與台中市政府合作，承保台中逾1.1萬位低收入民眾的微型保單，補強社會保險與社會救助機制，台壽並指派千聚及陳圓通訊處的人員協助解說保單，若有被保險人不幸出險，亦協助請領保險費。

台中市目前應是全台規劃微型保單規模最大的縣市，透過與各金融機構慈善基金會與保險公司的合作，台中市已有逾3萬名經濟弱勢者獲得微型保單的保障，承保的公司除了台灣人壽外，還有富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽與富邦產險。

微型保單即是金管會主委黃天牧在保險局局長任內時，催生的普惠金融商品，當初是看到台中一位單親媽媽在女兒不幸墜樓意外身故時，連安葬費用都籌措不出來，所以推動各壽險、產險公司設計保費極便宜，可提供最基本30萬元身故或失能保障的微型保單，給經濟弱勢者最基本的安全防護傘，保險局亦積極協助引介各縣市能了解微型保單的功能，照顧更多經濟弱勢家庭。

台灣人壽強調其積極落實公益、回饋社會，成效連續多年獲主管機關肯定，更在2019年金管會舉辦的微型保險推廣競賽脫穎而出，拿到壽險業第一名，這次與台中市政府合作，承保1.1萬多位低收入民眾的微型保單，台壽特別指派兩個通訊處人員，全力協助解說保單，提供保戶必需的服務。

台壽亦表示其致力落實ESG（環境保護、社會關懷與公司治理，Environmental、Social、 Governance）相關精神與行動，提供具金融包容性的保險產品，如業界首張身心障礙保單、微型保險、小額終老保單、弱體保單、外溢保單及保單活化專屬保單等6大類、共21張保險商品，2019年共承保1萬243件，保費總額達新台幣1億6,087萬元。

為善盡企業社會責任，台灣人壽以強調會以行動支持政府的弱勢保險安全網政策，推出市場上最齊全的微型個人型及微型團體型保單；並透過捐贈保費，擴大微型保險的照護對象與範圍，保障弱勢或特定身分者不會因意外發生死亡或殘廢等事故，讓生活陷入困境。

(工商 )