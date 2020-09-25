智慧型手機的普及與金融科技的快速發展下，行動支付業者持續提供民眾全新的金融服務體驗。LINE Pay、一卡通及中國信託銀行三方聯手，率先啟用LINE Pay串接中信銀My Way數位存款帳戶開戶服務，便利民眾透過LINE Pay Money電支平台及可直連銀行端線上開戶並完成約定連結銀行存款帳戶（Account Link），LINE Pay成為行動支付市場第一家提供直連數位帳戶開戶服務的業者。

LINE Pay及一卡通公司深耕行動支付市場，為提供民眾更便利、更直覺式的全方位服務體驗，攜手中國信託銀行，共同開發直連串接銀行數位存款帳戶開戶服務。

LINE Pay用戶可以透過LINE Pay Money的「儲值」功能，選擇「銀行帳戶」後，於新增銀行帳戶列表點選中國信託銀行的「我要開戶」，即可快速直連My Way數位存款帳戶線上開戶流程，完成開戶作業後，LINE Pay Money的約定連結銀行存款帳戶即同步完成設定。

為便利民眾生活，LINE Pay及一卡通公司積極廣邀各銀行加入直連數位存款帳戶開戶服務，預告第二波將有聯邦銀行及台北富邦銀行加入，用戶都可透過LINE Pay完成開戶。

以往民眾欲開立新的銀行帳戶，需本人攜帶證件前往實體銀行門市辦理開戶，礙於實體銀行門市營業時間及排隊等候時間，增加民眾開戶的困難度及意願。

現在透過LINE Pay Money電子支付平台直連銀行數位存款帳戶並線上開戶，不需再前往不同業者介面開戶，一舉解決民眾的痛點，民眾所需的金融服務只要利用手機中的LINE Pay就能輕鬆完成。

LINE Pay及一卡通公司表示，行動支付市場日益活絡，期待各電子支付業者及各大銀行結盟開發直連數位帳戶開戶服務，讓金融服務的面向更廣，服務更到位，帶給民眾全新且便利的金融服務體驗。

(工商 )