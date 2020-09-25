大陸解放軍9月18日起除了在東海舉行大規模實戰演習，軍機也連續3天出現在台灣海峽。大陸軍事戰略專家金一南認為，大陸對此的所有反應，不只是軍事動作，還包括經濟、文化、兩岸交流等領域。

金一南在中國之聲國防時空《一南軍事論壇》分析指出，大陸近期要採取的不僅是軍事動作，很多人以為大陸所有反應，只是軍事動作，就想錯了。他認為不僅是軍事動作，包括經濟、文化、兩岸交流等領域，大陸都要一步一步作出反應。台灣很多人有這樣的錯覺，那就是「經濟靠大陸、安全靠美國、政治靠日本」，就是想通吃占最大便宜，這非常危險。

金一南被問到，台媒報導解放軍近期展開軍演，台灣有民調顯示，一旦海峽兩岸發生戰爭，美國會支持台灣。金一南認為，美國不會是「台獨」利益第一，而是美國另外國家利益第一。美國人會為台灣獨立不惜一切代價嗎？朝鮮戰爭、越南戰爭都給出了答案，中東戰爭，包括阿富汗戰爭、伊拉克戰爭都證實了這一點。

金一南接著表示，美國如果想介入，假設讓它需要付出的代價上升到足夠高的量級，看看美國介入還是不介入。

(中時新聞網)