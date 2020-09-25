新光醫院長期深耕帛琉，提供人道國際醫療服務。一有患者就飛機直飛，當晚就能住進台灣的醫院接受治療。圖新光醫院提供

即使疫情期間，新光醫院提供帛琉國際醫療服務不中斷，只要有需要，就專機專案來台接受治療。圖新光醫院提供

從治療「鴨掌男孩」改變其一生，到疫情期間指導帛琉病毒採檢，長期深耕國際醫療的新光醫院，即使疫情期間，仍不間斷提供帛琉人道國際醫療服務，憑藉高超的醫療與人道醫療服務，首次參加2020年全球知名的「國際醫療旅遊雜誌」評比，一舉拿下「最佳國際病患服務獎」，讓國際看見台灣的醫療水準。

2007年成立的IMTJ(International Medical Travel Journal)「國際醫療旅行雜誌」，是全世界具有公信力的國際醫療雜誌，每年辦理相關醫療年會，評選具有國際醫療水準的醫院辦理競賽評比，原訂今年在西班牙公布最終得獎名單，因為疫情改為線上公布。

今年第一次參賽的新光醫院的「國際醫療服務中心」，在第一階段與全世界醫療單位競爭通過初選後，最後與IMTJ多項獎項的常勝軍，來自黎巴嫩的Clemenceau Medical Center（和美國Johns Hopkins欽點合作的醫院）雙雙進入入圍決選名單，而過去IMTJ的獎都只會選一名winner贏家，這次因為分數太接近，難分高下，最後新光醫院獲得highly recommended，也就是第二名成績，同獲「最佳國際病患服務獎」Excellence in customer service 項目大獎。

新光醫院副院長洪子仁表示，得知獲獎真的相當興奮，一方面，因為該獎是與全世界最頂尖的醫療院所一起競爭，得獎證明醫院的醫療水準獲得國際肯定。另一方面也顯示，台灣的國際醫療水準具有前進世界舞台的實力。

對於這次能獲獎，洪子仁認為，最大原因還是來自於長期深耕帛琉、緬甸的國際醫療服務，即使疫情期間，只要兩國當地有病患飛機立刻從機場直飛，當晚就送進醫院治療，完全無縫接軌，且患者術後病患返國，仍有定期回診性的義診服務，照顧完全沒中斷。

新光醫院從2012年至今，目前已收治超過4000多位來自帛琉島轉診住院患者，兩年前開始，緬甸服務人次也將近300，洪子仁表示，期許未來透過長時間累積的信任關係，使得台灣醫療繼續被國際看見。

(中時 )