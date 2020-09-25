果陀劇場‧間諜偵探絕妙喜劇《步步驚笑》卡司堅強。(果陀提供／曹婷婷台南傳真)

果陀劇場‧間諜偵探絕妙喜劇《步步驚笑》從2009年演出以來，好評不斷，2020年加碼推出「十年經典‧豪華陣容版」，3月台北演出後，遭遇疫情考驗，原訂上半年全台巡迴延至8至12月演出，劇團邀請觀眾走進劇場，一起走過疫情低谷，再現全民笑聲狂潮，中秋連假將到台南文化中心演出，10月3日19：30、4日14：30熱烈搶售中。

由天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐、竇智孔攜手同台，輪番上演48個角色，劇情取材著名百老匯「故事大王」約翰布康劇本，改編自好萊塢緊張大師希區考克《國防大機密》電影，描述一位平凡人意外捲入一場間諜組織的計畫，慘遭暗殺及追捕因而展開一連串「世紀大逃亡」的故事。

《步步驚笑》在紐約百老匯、英國倫敦持續熱演不斷，並榮獲美國戲劇界最高榮譽東尼獎、英國奧立佛最佳喜劇獎，創下百老匯同類型舞台劇得獎和票房紀錄！果陀劇場以奇燦無比的方式、經由國際名導楊世彭之編導，詮釋全新風格舞台劇樣貌，除了豪華演員陣容，並加入許多趣味新意，期待帶給2020年觀眾奇幻劇場感受。

果陀指出，這齣戲遭遇前所未有的疫情考驗，原訂上半年全台巡迴場次，票房受到強烈衝擊，為與全民共體時艱，忍痛延期至下半年8月至12月，這段期間劇團自行吸收虧損高達千萬，卻毫無鬆懈，目前台南票房熱烈搶售中，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )