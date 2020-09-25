民視《鏡子森林》、《無主之子》雙雙入圍金鐘獎，演員楊謹華、姚淳耀、李又汝、孫綻及瑭霏日前接受民視娛樂節目《娛樂超skr》訪問。以《鏡子森林》入圍金鐘獎最佳戲劇女主角獎的楊謹華，得知入圍當下正在做指甲，接到記者朋友電話時，她愣了一下心想「我最近有被拍到甚麼嗎？」，後來得知入圍金鐘，心跳重拍一下後又回歸平靜，繼續把美甲做完。

被問到好友天心對她入圍似乎不開心？楊謹華說「沒有，她一定很開心，誰得獎都好，她開心我就開心」。至於會不會因為希望得獎而禁慾，她則大方表示跟老公「合而為一」是非常美好的事，一切會正常生活。

以《鏡子森林》入圍戲劇節目最佳男主角獎的姚淳耀，表示若得獎會公開感謝女友，而有人說他長得像孫協志，姚淳耀笑說「滿多人這樣說，曾和孫協志一起主持外景，常被民眾誤認是雙胞胎」，而實際年齡較小的姚，被民眾說像是哥哥，姚自嘲「應該自己沒在保養啦」。

以《鏡子森林》入圍最具潛力新人獎的瑭霏說，入圍讓她信心倍增，感謝公司、導演鄭文堂願意花時間給她機會。被問到最有把握贏誰？瑭霏說如果她是評審，會把票投給自己。

以《無主之子》入圍迷你劇集（電視電影）最佳女主角獎的李又汝，笑說得知當下哭的亂七八糟，立刻打給男友說「我入圍了」，沒料男友卻淡定說「喔～恭喜喔」，讓她一度很受傷，後來男友才說「我知道你在《無主之子》表現太好，早就知道會入圍」，才讓她展開笑顏。至於自認得獎機率？李又汝說很欣賞每位對手，能受到評審肯定入圍已經很開心，若真的奪獎，也會將獎金捐出，揪一旁的孫綻做公益。

以《無主之子》入圍迷你劇集（電視電影）最佳男配角獎的孫綻則說，這一次在《無主之子》真的感觸良多，沒想到自己可以突破這麼艱難的任務，自己也從角色裡獲得新的人生觀，這一次有機會入圍已經非常開心及感動。

李又汝、孫綻接受《娛樂超skr》kuso拷問。（民視提供）

(中時 )