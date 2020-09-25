"Living like this is not living." Tune in to a new #My600lbLife tonight at 8/7c. pic.twitter.com/JTN73ULoqQ — TLC Network (@TLC) March 18, 2020

因參加美國減肥真人秀《沉重人生》（My 600-lb Life）而走紅的柯莉薩麥克米蘭（Coliesa McMillian），近日被外媒報導，指她疑似因減肥手術的併發症逝世，享年41歲。而她的女兒也在臉書心碎證實母親死訊。

41歲柯莉薩被曝在美國時間9月21號晚間逝世，距離她最後一次在節目中露面的時間不過短短半年。據外媒報導，她在錄製節目時，體重重達643磅(約291公斤)，她也了解自己若再不減肥，極可能會因為心臟疾病逝世。

因此柯莉薩在節目中接受了醫生對她進行的減肥手術，可是效果並不理想。更有知情人士爆料內幕，指她在手術後，身體狀況越來越差，幾乎1天24小時都躺在床上。家人也透露，手術導致的併發症讓她好幾次都差點死掉。

柯莉薩是否死於減重手術帶來的併發症，仍有待進一步證實。她的女兒也在臉書悲痛表示不敢相信媽媽就這樣離開她了，更PO出柯莉薩與未婚夫生前合照，表示媽媽終於可以跟不久前才因車禍過世的未婚夫在天堂相聚，但文中就沒有提到母親過世原因。

(中時新聞網)