今年台灣國慶焰火在台南，為旅宿業帶來一波「煙火行情」，蛋黃區數家大型飯店在26日、17日焰火試射連假已達平均9成住房率，國慶連假的住房預訂更幾乎客滿，台南市觀旅局順勢推出小旅行獎勵旅遊專案，9月推出至今已有30個以上團體申請。
暑假過後是旅遊淡季，台南市卻因國慶焰火施放，再現一波觀光熱潮，這周末、周日僅是國慶焰火試放，台南市多家旅宿業者出現「煙火行情」。
國慶焰火試放連假兩日，台南晶英酒店住房率達9成5以上、富信飯店9成、台南大飯店9成5、台南煙波飯店接近滿房。
國慶日連假住房預訂，台南晶英酒店已達9成9，預估將滿房，富信飯店已客滿、台南大飯店9成5、台南煙波飯店9成，預計屆時將客滿。
國慶焰火試放與正式施放，都為台南帶來觀光人潮，台南市觀旅局趁勢推出產業小旅行計畫的旅遊專案，9月起與旅行業者合作推出包裝行程，收到不小成效。
國慶雙十連假前還有一波中秋連假，台南市大型飯店、餐廳紛紛推出優惠商品，富信飯店推出團圓餐每桌7道菜僅1800元加服務費，取代傳統烤肉。接手經營台南市長官邸已5年的帕莎蒂娜餐飲集團，適逢成立20周年，10月2日前訂購中秋節月餅可有95折優惠。
(中時 )
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