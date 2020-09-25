田馥甄（Hebe）25日起連四天在台北小巨蛋舉辦《田馥甄一一巡迴演唱會》，相隔四年開啟全新「二巡」，也是她第三度征服台北小巨蛋，特別安排5套造型，其中名為「水藍奇姬」的服裝，穿上後像極了胸前背著一個嬰兒，Hebe幽默自嘲：「今天的日常，很不平常！因為我剛生完，我的孩子在這邊（指著胸前），職業婦女很辛苦耶，還帶著孩子來上班。」

田馥甄今頭上戴著直徑約100公分的圓型特製白色大帽子，身穿靚白色連身長裙揭幕，吟唱一句「我把我的靈魂送給你」後接著送上〈先知〉，女神氣勢震懾全場。唱完〈獨善其身〉，Hebe搞笑地玩起自己頭上的帽子，自嘲：「2020年我學的第一項技能、練了九個月！」隨後拿下帽子，逗起全場觀眾：「今天你們就是先知先覺，先搶到票的先知就是你們，但你們的力氣都用在那個時侯了？所以現在沒力氣了是嗎？」

此次開唱，歌單從〈日常〉的歡樂，到揪心新歌〈無人知曉〉，精心編曲〈魔鬼中的天使〉、〈寂寞寂寞就好〉，從視覺到音樂編排，處處充滿巧思及驚喜；許久不見歌迷，Hebe開心地說：「大家都是老朋友，都是喜歡參加法會的朋友是嗎？啊呀！這次『二巡』不走法會路線好嘛！」邀大家放鬆地享受這一晚演出。

新冠肺炎疫情肆虐全球多時，今晚是Hebe相隔九個月公開演出，出道邁入第20個年頭的她，感慨表示以前要聽演唱會很容易，「每個假日我都拿起麥克風歌唱，但這次是我最久最久、隔了很久再站上台唱給大家聽，經歷過這次疫情，發覺很多事情不是我們想像中的理所當然，我在後台掀起便當時，心想還有下一次嗎？下一次巡演在哪裡」？提醒自己珍惜每一次演出，將每一刻體驗都當成生命的養份。

Hebe此次4場演出共吸引4.4萬名粉絲朝聖，總票房吸金1億2320萬，相當驚人；昨首場演出許多圈內好友前往朝聖，除了Selina、Ella場力挺姐妹，張榕容、陶晶瑩、萬芳、江美琪、許富凱及品冠等人也坐台下欣賞。

Hebe今晚在台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

Hebe今晚在台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

(中時 )