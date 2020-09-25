大陸國台辦官方微博發布「九二共識問答」，陸委會則強調，「九二共識」是已翻過的兩岸關係歷史的一頁，國民黨大陸事務部今天表示遺憾。面對台海局勢空前緊張，國民黨呼籲陸委會，正確看待「九二共識」存在的功能，務實對待維持台灣安全的所有選項。

國民黨大陸事務部指出，近來民進黨政府官員數次表示希望維持兩岸經濟合作架構協議（ECFA），但ECFA是在「九二共識」的基礎上，由兩岸海基、海協兩會簽署，沒有「九二共識」就不可能有ECFA協議。如果「九二共識已翻過歷史一頁」，是否陸委會也主張ECFA要翻過歷史一頁？

國民黨強調，國民黨執政時期的「九二共識」，本於中華民國憲法，也曾經創造兩岸共存共榮的和平時代；歷史即使翻頁了，也不表示九二共識便不會繼續出現，而且更重要的是台海和平必須維持。

國民黨批評，從陸委會避重就輕、否定兩岸交流成果的發言來看，陸委會在乎的是鞏固民進黨政權，而非兩岸和平交流及其成果，如此態度令人遺憾。

(中時 )